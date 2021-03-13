- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
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- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

13.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:09

- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı Kazakistan'da An-26 tipi asker uçağın Almatı bölgesinde inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

NURSULTAN - Kazakistan'da An-26 tipi asker uçağın Almatı bölgesinde inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kazakistan'da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait An-26 tipi askeri uçak, Almatı Havalimanı yakınlarında inişe geçtiği sırada düştü. Nur Sultan'dan kalkan uçağın düştükten sonra alev aldığı bildirildi. Almatı Halk Sağlığı Dairesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "2 yaralı bölgedeki hastaneye götürüldü. Durumları hakkında henüz bir şey bilinmiyor. 10 ambulans Almatı Havaalanında çalışmaya başladı. Yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Almatı Havalimanı yetkilileri uçakla bağlantının yerel saatle 17.20 civarında kesildiğini belirtti.

- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
- Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SVETLANA KUZHAKULOVA

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