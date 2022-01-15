Kazakistan'da alıkonulan 4 Kırgızistanlı daha ülkelerine döndü - Haberler
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Kazakistan'da alıkonulan 4 Kırgızistanlı daha ülkelerine döndü

Kazakistan'da alıkonulan 4 Kırgızistanlı daha ülkelerine döndü
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylara karıştıkları iddiasıyla alıkonulan 4 Kırgızistan vatandaşı daha ülkelerine döndü.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylara karıştıkları iddiasıyla alıkonulan 4 Kırgızistan vatandaşı daha ülkelerine döndü.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden AA muhabirine yapılan açıklamada, Bakanlığın girişimleri sonucu Kazakistan'da gözaltında tutulan 4 Kırgızistan vatandaşının serbest bırakıldığı ve ailelerine kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan'da çıkan olaylarda hayatını kaybeden bir Kırgızistan vatandaşının cenazesinin getirilmesi için yakınlarının Almatı kentine gitme hazırlığı yaptığı kaydedildi.

Kazakistan'da gözaltına alınan ünlü caz müzisyeni Vikram Ruzahunov da Kırgızistan hükümetinin girişimleri sonucu serbest bırakılmıştı.

Kazakistan'ın Almatı ve diğer bazı kentlerinde 2-9 Ocak tarihlerindeki sokak olaylarında binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
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Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylara karıştıkları iddiasıyla alıkonulan 4 Kırgızistan vatandaşı daha ülkelerine döndü.

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