Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da dün gece saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da dün gece saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün 23.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Cemal Ergün Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Engin Deniz (23) yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne seyir halinde olan 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz ve yolcu konumunda bulunan Tamer G. ile birlikte hafif ticari araçtaki Dilek K. (49) ve Burçak K. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hemen ameliyathaneye alınan Cemal Engin Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA