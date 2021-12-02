Kazada yaralanan kadının üzerini montlarıyla örttüler

MALATYA (İHA) - Elazığ'da inmeye çalıştığı otomobile minibüsün çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Yolda yatan kadına ilk müdahaleyi bölgeden geçen bir sağlıkçı yaparken, vatandaşlar ise kadının üşümemesi için montlarını çıkartarak üzerine örttü.

Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 23 M 0191 plakalı minibüs, sağ şeritte Özlem A.'yı indirmek için duran T.K. idaresindeki 23 HC 830 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada araçtan inmeye çalışan Özlem A. yola savrularak yaralandı. Yaralı kadına ilk tedaviyi yoldan geçen bir sağlıkçı yaparken vatandaşlar ise yerde yatan kadının üşümemesi için montlarını çıkartarak üzerine örttü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ