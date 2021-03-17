Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada Zehra Atmaca hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen 29 yaşındaki Zehra Atmaca ve 47 yaşındaki annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı