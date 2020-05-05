Kazada otomobil ters döndü, yaşananlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı
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Kazada otomobil ters döndü, yaşananlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı

05.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:48

Kazada otomobil ters döndü, yaşananlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada otomobil ters döndü, yaşananlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kavşakta meydana gelen kazada otomobillerden bir tanesi çarpmanın şiddetiyle havalanarak refüjde ters döndü.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde Manavgat şehir merkezi istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Bedir Aldemir'in kullandığı 07 AIZ 790 plakalı otomobilin, Çevreyolu istikametinden Manavgat Caddesinden gelip Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Serkan Mucukoğlu'nun kullandığı 07 AEU 292 plakalı otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Trafik lambalarının bakım nedeniyle çalışmadığı bir anda meydana gelen kazada, 07 AEU 292 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle havalanarak refüje ters döndü.

Kazada otomobil sürücüleri sürücü Serkan Mucukoğlu ve Bedir Aldemir'in yanı sıra araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Ahmet Özdil yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada otomobil ters döndü, yaşananlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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