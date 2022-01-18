Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi - Haberler
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Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Rus uyruklu kadın toprağa verildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonun motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Rus uyruklu kadın toprağa verildi.

Keşefli Mahallesi'nde kamyonun motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Rus uyruklu evli ve iki çocuk annesi Valentina Tagel için bugün Alanya Mahmutlar Mahallesi yabancılar mezarlığında tören düzenlendi. Mahmutlar Aya Yorgi (Aziz George) Ortodoks Kilisesi papazı Konstantin Şevcenko'nun katıldığı törenin ardından Tagel toprağa verildi.

(İHA)

Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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