Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildiİZMİR-Aydın Otoyolu üzerindeki kazada, kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi

İZMİR-Aydın Otoyolu üzerindeki kazada, kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında, İzmir-Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, Emre Söylemez (26) yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen Murat Aslan'ın kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan otomobilde Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızları Minel Söylemez (21) ve yakınları Emir Gezici (15) hayatını kaybetti. Söylemez çiftinin oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez ile kamyon şoförü Murat Aslan'ın ise kazadan yaralı kurtuldu. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'ın sağlık durumunu ciddi olduğu öğrenildi.

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ikamet ettikleri Balıkesir'e gönderildi. Gönen ilçesi, Gündoğdu Mahallesi'nde cenazeleri evlerinin önünden kaldırılan 4 kişi, Esentepe Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Umut Meraş Ali Öztürk Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi Balıkesir'de toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 03:44:41. #1.16#

title