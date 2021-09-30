Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada;.U.U' idaresindeki 34 LAL 32 plakalı Audi marka otomobil H.A. idaresindeki 58 TL 886 Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan U.U., H.A, S.U., Z.U. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 58 TL 886 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

 Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

 Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Nuri Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Esra Erol Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Arda Kardeşler Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:54:46. #1.17#