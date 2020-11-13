Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı

Hatay'da otomobiliyle karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir vatandaş ilginç bir olaya imza attı. Kazayı anlattığı sırada başka bir kazayı görüntüleyen vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, görüntülerde bir aracın bir motosiklete çarptığı anlar kaydedildi.