Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı
13.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:19
Hatay'da otomobiliyle karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir vatandaş ilginç bir olaya imza attı. Kazayı anlattığı sırada başka bir kazayı görüntüleyen vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, görüntülerde bir aracın bir motosiklete çarptığı anlar kaydedildi.
İlginç olay, Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.
KAZAYI ANLATIYORDU
Kazanın nasıl olduğunu anlattığı sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada 31 ACE 318 plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor.
ŞANS ESERİ KAYDETTİ
Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi. Motosikletten savrulan 2 kişinin yardımına diğer kazazedelerin yardım ettiği görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ