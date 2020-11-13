Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı
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Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı

13.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:19

Hatay'da otomobiliyle karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir vatandaş ilginç bir olaya imza attı. Kazayı anlattığı sırada başka bir kazayı görüntüleyen vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, görüntülerde bir aracın bir motosiklete çarptığı anlar kaydedildi.

İlginç olay, Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 KD 55 plakalı otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.

KAZAYI ANLATIYORDU

Kazanın nasıl olduğunu anlattığı sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi. Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, 31 F 4064 plakalı otomobil kavşağa yaklaştığı sırada 31 ACE 318 plakalı motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor.

Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı

ŞANS ESERİ KAYDETTİ

Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi. Motosikletten savrulan 2 kişinin yardımına diğer kazazedelerin yardım ettiği görülüyor.

Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları (11)
SEMİH: belediyeler yatışta başta balıkesir olmak üzere
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SELİM: Allaha emanet yaşıyoruz insanlar çok sorumsuz oha be böyle araba mı kullanılır kesin önüne bakmıyordu beyaz araba yüzde yüz kusurlu böylelerine hapis cezası vereceksin dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebep vermekten
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SORUMSUZLUK: O KADAR SORUMSU VE BASKALARININ HAYATINA MALINA SAYGISISIZ EGÎTÎMSÎZ PSIKOPAT ÎNSANLAR VARKÎ DEGÎL TRAFÎK, SOKAGA CIKMAYA KORKAR OLDUK. DEVLET EN ACÎL TEDBÎRLERÎ ALIP SORUMSUZ VE KURALSIZ ÎNSANLARI EN AGIR SEKÎLDE CEZALANDIRSIN.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 12:42:21. #1.15#
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