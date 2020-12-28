Son dakika 3. sayfa: Kaza yerine gelen dededen "Torunum nerede" feryadı

Bir son dakika haberine göre Kaza yerine gelen dededen "Torunum nerede" feryadı Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu Uşak'ta bir araç, kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda minibüsle çarpıştı.

Kaza yerine gelen dededen "Torunum nerede" feryadı

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu

UŞAK - Uşak'ta bir araç, kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda minibüsle çarpıştı. Kazada biri 35 günlük bebek olmak üzere 9 kişi yaralanırken olay yerine sonradan gelen kazazede yakını dede, "Torunum nerede" diye feryat etti.

Kaza, Uşak Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 64 NA 645 plakalı hafif ticari araç kırmızı ılşık ihlali yaptı. İhlal sonucunda araç, yoldan geçen 64 AAB 380 plakalı Alişan Akakoğlu kontrolündeki minibüse çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Trafik ekipler, titiz çalışmalarla ara ara trafiği kapatırken sağlık ekipleri kazada yaralanan biri 35 günlük bebek olmak üzere 9 vatandaşı çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yerine sonradan gelen Alişan Akakoğlu'nun bir yakını, kaza yerinde "Torunum nerede" diye feryat etti. 8'i minibüsten olmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı