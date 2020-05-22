Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Van'da kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, olay yerinde toplanan kalabalığa sosyal mesafe uyarası yapan polis ekipleri saldırıya uğradı.

Van'da kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerinde giderek bölge güvenliği sağlayan polis ekipleri, kaza yerine toplanan kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yapınca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Hakkari- Van karayolu üzerinde, Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki tıra çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle tırın altına girerken, araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112, AFAD, İtfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinesinin yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KALABALIK UYARI YAPAN POLİSE SALDIRDI

Bu arada, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.

Kaynak: DHA