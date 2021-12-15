Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; "kaza yaptım bir şeyim yok" dedi - Haberler
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Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; "kaza yaptım bir şeyim yok" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; "kaza yaptım bir şeyim yok" dedi Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; "kaza yaptım bir şeyim yok" dedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücü ilk olarak ailesini arayıp "bir şeyim yok" dedi.

Kaza Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abbas Acaryönetimindeki 16 ABV 087 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan Onur Özkanidaresindeki 16 BUH 05 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet 5 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören polis ekipleri, 112'ye haber verdi ve yaralının yardımına koştular. Yaralı genç, ailesine haber vermek için polisten telefonunu istedi. Ailesini arayan genç, "Kaza yaptım, bir şeyim yok" diyerek haber verdi.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

Kaza yapan sürücü ilk ailesini arayıp; kaza yaptım bir şeyim yok dedi

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