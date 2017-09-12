Kaza Sonrası Meyve ve Sebzeler Yola Saçıldı

DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, iki minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Buldan- Denizli karayolu Yenicekent Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi personelini taşıyan, Tevhit Şekerci yönetimindeki 20 ASA 43 plakalı minibüs ile pazara satışa giden Muzaffer Tokkaya yönetimindeki 20 U 7061 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte Muzaffer Tokkaya'nın yanında bulunan eşi Cemile Tokkaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli