Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
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Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü

Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da cipin arkadan çarptığı otomobil, savrulup beton duvara çarptı.

AKSARAY'da cipin arkadan çarptığı otomobil, savrulup beton duvara çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayıp 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü Yusuf Gül (21) öldü, cipteki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Çiftlik Mahallesi Ihlara Bulvarı Alt Geçidi kavşağında meydana geldi. Murat İleri (44) yönetimindeki 68 AG 403 plakalı cip, aynı yöne giden Yusuf Gül yönetimindeki 68 ABV 227 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, beton duvara çarptı. Bu sırada sürücü Gül. hurdaya dönen otomobilden fırlayıp yaklaşık 7 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada, Yusuf Gül ile cipin sürücüsü Murat İleri ve yanındaki Alper Mutlu (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yusuf Gül, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.


Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü
Kaza sırasında araçtan fırlayıp, 7 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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