Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi
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Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi Hatay'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun kardeşler gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı Baba Mehmet Altun, çocuklarının tabutunu taşırken gözyaşlarını tutamadı, anne Sezin Altun ise çocuklarının...

Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi

Hatay'da bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun kardeşler gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

Baba Mehmet Altun, çocuklarının tabutunu taşırken gözyaşlarını tutamadı, anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaren ve Eren Altun kardeşler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Madenköy Kavşağı'nda Mahmut Doğan'ın kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren ve Yaren Altun kardeşlere çaptı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Devlet Hastansinde tedavi altına alınan Eren Altun'da gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun için bugün Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesinde tören düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende önce Yaren'in cenaze namazı kılındı ardından Eren'in. Baba Mehmet Altun, çocuklarının tabutunu taşırken metanetini korumaya çalıştı ancak gözyaşları hiç durmadı.

Anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı. Gözyaşlarının adeta sel olduğu feryatların yükseldiği cenaze töreninin ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi
Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi
Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi
Kaza kurbanı kardeşler yan yana toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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