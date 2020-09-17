Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu
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Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu

KARS'ın Digor ilçesinde evlerinin önünde kazlar için yapılan havuza düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu.

Kaz havuzuna düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu
17.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:14

KARS'ın Digor ilçesinde evlerinin önünde kazlar için yapılan havuza düşen 1.5 yaşındaki ikizler boğuldu.

Digor ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Sorguçkavak köyünde yaşayan Tüzün ailesi besledikleri kazlar için evin önüne küçük bir havuz yaptırdı. Evlerinin önünde oynayan ikizler Aykut ve Ömer Tüzün, yapılan havuza düştü. Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan çocuklar Digor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılayan ikizler, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Bedir ALTUNOK
Bedir ALTUNOK
DHA Editörü
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