Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor
Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti.
15.08.2019 12:05
Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti. Meslek örgütleri, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılması çağrısı da yaptı
Kaynak: DailyMotion.com