Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor

15.08.2019 12:05

Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Kazdağları'nda, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti. Meslek örgütleri, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılması çağrısı da yaptı