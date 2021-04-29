Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı
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Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı

Kayserigaz, izinsiz kazıların yol açabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güvenli ve sürekli doğal gaz arzının sağlanması amacıyla kazı çalışmalarına refakat ettiklerini belirten Kayserigaz, bildirilmeden yapılan kazı çalışmalarında doğal gaz hatlarına verilebilecek en küçük bir hasarın can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğini, bu nedenle kazı çalışması...

Güvenli ve sürekli doğal gaz arzının sağlanması amacıyla kazı çalışmalarına refakat ettiklerini belirten Kayserigaz, bildirilmeden yapılan kazı çalışmalarında doğal gaz hatlarına verilebilecek en küçük bir hasarın can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceğini, bu nedenle kazı çalışması öncesinde mutlaka Kayserigaz'a bilgi verilerek, mevcut doğal gaz hatlarının konumunun öğrenilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kayserigaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan kazı çalışmaları nedeniyle kazı yapılmadan önce mutlaka doğal gaz hatlarının konumunun öğrenilmesi ve kazı yapılması planlanan yer için Kayserigaz ile iletişime geçilerek doğal gaz hat bilgilerinin talep edilmesi gerektiğine dair vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, su, elektrik, internet altyapı çalışmaları, ağaç dikimi, çocuk parkı, havuz inşaatı, bahçe düzenlemesi veya ev inşaatının bulunduğu bölgelerde altyapı arızasını gidermek amacıyla yapılan kazılar öncesinde Kayserigaz'a haber verilmesi gerektiğine; habersiz yapılan kazıların doğal gaz hatlarına zarar verme riski taşıdığına dikkat çekildi. Can ve mal kaybına yol açabilecek olası bir kazayı önlemek ve doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesini sağlamak için, kazı yapmayı planlayan vatandaşların kazı öncesinde mutlaka Kayserigaz'a bilgi vermesi gerektiği vurgulandı.

KAZI YAPMADAN ÖNCE KAYSERİGAZ'DAN KAZI İZNİ VE HAT BİLGİSİ ALIN

Kazı yapacak olan vatandaşlar, Kayserigaz ile irtibata geçerek, doğal gaz hattı güzergah talep ve teslim tutanağıyla birlikte, kazı yapılacak alanda bulunan doğal gaz hatlarının ölçekli krokisini temin edebiliyor. Doğal gaz hat bilgisini alan vatandaşların, kazı çalışmasına başlamadan en az bir gün önce 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermesi gerekiyor. Kayserigaz ekiplerinin ilgili adreste yapılan kazı çalışmalarına refakat etmesiyle olası bir hat hasarı, yangın veya doğal gaz kesintisi gibi zararların önüne geçiliyor.

EMNİYETSİZ KAZI ÇALIŞMALARINI 187 DOĞAL GAZ ACİL HATTI'NA BİLDİRİN

Kayserigaz, vatandaşları kendi güvenlikleri için başkalarının yaptığı izinsiz kazılara karşı da dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, vatandaşların ikamet ettikleri cadde veya sokakta emniyetsiz bir kazı çalışması yapıldığına tanık olmaları halinde, 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermeleri istendi. Açıklamada ayrıca, sokak ve caddelerde bulunan sarı kapaklı doğal gaz vanalarının üzerine araç park edilmemesi için de uyarıda bulunuldu. Deprem veya yangın gibi acil durumlarda doğal gaz arzı, bu vanalardan kesildiği için her an ulaşılabilir olmaları hayati önem taşıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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