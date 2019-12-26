Kayseri'yi Temsil Eden Develi Belediyesi Alt Yapı Oyuncularından Cabbar Başkana Ziyaret

26.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:10

Birinci etabı Sivas'ta yapılan karşılaşmalarda Ankara'yı 3-0, Nevşehir ve Sivas'ı da 3-1 yenen ve grup birincisi olan Develi Belediyespor oyuncuları Kayseri'yi temsilen 9-12 Ocak tarihleri arasında ligin ikinci etabında Niğde'de ter dökecek.

Başarılarını kendisiyle paylaştıkları için genç sporcuları tebrik eden Cabbar Başkan "Develimizde voleybol günden güne daha çok sevildiği gibi Belediyemizin de voleyboldaki başarıları her geçen gün artarak devam ediyor. Hem bedeninizi hem de zihninizi sağlıklı kılacak böylesi güzel bir sporla ilgilenip başarı sağladığınız için sizleri ve sizlerde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler sizlere her daim destek olmaya devam edeceğiz. Niğde'den de güzel başarılarla döneceğinize inanıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler