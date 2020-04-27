KAYSERİ Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi
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KAYSERİ Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildiKayseri'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yeraltı şehrinin, yapılan çalışma sonrası 2 ayrı girişi daha tespit edildi.

27.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:12
KAYSERİ Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yeraltı şehrinin, yapılan çalışma sonrası 2 ayrı girişi daha tespit edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en kısa zamanda yeraltı şehrinin çalışmalarını tamamlayıp, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) yeraltı şehrinin geçici miras listesine alınması için başvuru yapacaklarını söyledi.

İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye geçen yıl üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar olduğu belirlendi.

'YERALTI ŞEHRİNİN UCU BUCAĞI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu yılın başında yer altı şehrinde yeniden belediye tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, yeraltı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yeraltı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Yapılan ön araştırmada yeraltı şehrinin ucu bucağının olmadığını düşünüyoruz. Çünkü çok uzun. Yeraltı şehri içerisinde kaya mezarları var, ancak buralar defineciler tarafından tahrip edilmiş. Son tespitlerimize göre yeraltı şehrinin 4 girişi var. Daha farklı girişi var mı, incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Yeraltı şehrinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra UNESCO'ya yeraltı şehri ve çevresinin geçici miras listesine alınması için başvuru yapacağız" dedi. Öte yandan, koronavirüs nedeniyle ara verilen çalışmanın salgın sonrası yeniden başlayacağı bildirildi.

KAYSERİ Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

Kaynak: DHA

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