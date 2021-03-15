Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri
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Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

15.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:46
Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs vaka sayısının artışıyla ilgili, "Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı" dedi.

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs vaka sayısının artışıyla ilgili, "Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı" dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs vaka sayısındaki artışın illere göre risk haritasından takip edildiğini hatırlatarak, vatandaşların bu şekilde işin ciddiyetini daha iyi anladığını söyledi. Haritaya göre Kayseri'deki vaka sayısını değerlendiren Şahin, "Maalesef Kayseri 100 binlik verilere istinaden 100 sınırına dayanmış durumda. Şu an yüksek riskli iken çok yüksek riskli safhasına maalesef geçmek üzereyiz. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Devlet bir kısıtlama yapmasa bile bizler bireysel olarak kısıtlama varmış gibi devam etmeliyiz. Eğer kurallara uymazsak devletimiz daha yoğun bir şekilde uygulamalarda bulunabilir" dedi.

'EŞ, DOST ZİYARETİNDEN KAÇINMAK GEREKİYOR'Vaka artışının en önemli etkenlerinden birinin ziyaretler olduğunu ifade eden Şahin, "Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı. Mikrobun en sevdiği ortam; kapalı, hava almayan ortamlardır. Vatandaşlarımızın eş, dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınması gerekiyor. Bu virüsün acıması yok. Salgın ülkemizde ilk meydana geldiğinde yüksek kısıtlamalar ile karşılaşdık. Bu şekilde salgın kontrolünü sağlayabilmiştik. Yaz ayında kısıtlamalar kalktığında vatandaşlar üzerinde ciddi bir rehavet oluştu. Kısıtlamalar kalktığında vatandaşlarımız dikkatli davranmazsa bu hastalığın böyle devam edeceği görülüyor" diye konuştu.

- Kayseri
Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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