Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Hayırlı Olsun"

05.11.2019 14:55

Kayseri'de sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesinin Türkiye genelinde rekor denilebilecek bir tutarla sonuçlandığını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Hayırlı olsun" dedi.



Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldıklarını ifade eden Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Hakan Keser, "Yetkili sendika olarak girmiş olduğumuz promosyon ihalesi 6 bin 675 TL tutarla sonuçlandı. İhaleyi Ziraat Bankası aldı ve belirlenen tutar tek seferde peşin olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenecek" diye konuştu.



Kayseri Sağlık-Sen Şube Başkanı Keser, "Belirlenen bu tutar Türkiye genelinde bir rekordur. Bu anlaşmanın Kayseri'deki sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA