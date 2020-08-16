Kayseri'nin Sarız ilçesine helikopter pisti yapıldı Kayseri'nin Sarız ilçesinde Acil Afet ve 112 Acil Servis helikopter pistinin açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Acil Afet ve 112 Acil Servis helikopter pistinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçede yapımı tamamlanan Acil Afet ve 112 Acil Servis helikopter pistinin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

MHP Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sarız ilçemizde yapımı tamamlanan 112 helikopter pistinin açılışını gerçekleştirdik. Kısa sürede hizmete alınan sağlık yatırımları için Valimiz Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli ve Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA