Kayseri'nin Develi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Cabbar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Cabbar 16 bin 829, İYİ Parti adayı Ali Ağca 8 bin 362, BBP adayı Serhad Özdamar 7 bin 281 oy aldı.

-Cabbar'ın öz geçmişi

Mehmet Cabbar, 1974 yılında Develi Abdulbaki Mahallesinde doğdu. Eğitimini sırasıyla; İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Develi Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Cabbar, 2006 yılında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek aktif siyasi hayatına başladı.

Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde bulunan Mehmet Cabbar, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Develi Belediye Başkanı seçildi.

Cabbar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: AA