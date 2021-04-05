Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Erciyes, Kayseri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri ile Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Erciyes, Kayseri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri ile Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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