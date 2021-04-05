Nevşehir Milli İrade Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Erciyes, Kayseri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri ile Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Erciyes, Kayseri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Sivas Bilim ve Teknoloji üniversiteleri ile Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan