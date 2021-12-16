Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten 1 kişi gözaltına alınırken, 400 şişe sahte alkol ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır vaziyette...

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten 1 kişi gözaltına alınırken, 400 şişe sahte alkol ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır vaziyette TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde yılbaşının yaklaşmasından kaynaklı sahte ve kaçak alkollerden kaynaklı ölümlerin artması sebebiyle Kayseri'de genelinde sahte alkole bağlı ölümlerin oluşmasını engellemek amacıyla harekete geçildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesinde bir şahsın ikametinde sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, evde yapılan aramada ise 400 şişe sahte alkol ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır vaziyette TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de sahte alkol üretenlere 1 günde iki operasyon: 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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