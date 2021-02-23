Kayseri Dijital Gösterim Merkezi'nde yeni gösterimler sunuluyor

Kayseri'de İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde bu ay, 3 farklı gösterim sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı Hunat Medresesi önünde yer alan ve her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan merkezde vatandaşlar, bu ay "Anadolu Erenleri", "Hat Sanatı" ve "Sultan Abdülhamid Han" gösterimlerini izledi.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü görevlisi Mustafa Ercan, AA muhabirine, merkezin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Her ay formatın değiştiğini anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gösterim Merkezimiz, Kayseri'de birinci yılını tamamlamak üzere, her ay düzenli olarak formatımız değişmektedir. Bu ayki formatımızda vatandaşlarımıza, Anadolu Erenleri, Hat Sanatı, Sultan Abdülhamid Han'ın gösterimlerini sunuyoruz. Vatandaşlarımızı dijital gösterim merkezimize bekliyoruz. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Her ay, dışarıda formatı görüyorlar. Ona göre düzenli bir şekilde ziyaretçilerimizi içeri alıyoruz. Bölüm bölüm vatandaşlarımıza izletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün