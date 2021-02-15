Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

15.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:53
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Gön Hanı'nda başlayan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1519 yılında Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Gön Hanı'nda başlayan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, beraberindeki meclis üyelerine bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Gön Hanı restorasyon projesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Yapının 500 yıl sonra tekrar ayağa kalkması, sosyal ve kültürel anlamda canlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Bu tarihi mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Burası canlanınca Kapalı Çarşı esnafımız da canlanacak. Burada sergiler, kermesler ve el ürünleri pazarı olacak. İçerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir mekan haline gelecek. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmalar başladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçe meydanında başlatılan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nın yaklaşık 4 milyon 700 bin liraya mal olacağını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 bin metrekarelik alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkı'mızın ihalesi geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kış aylarına rağmen parkımızda sondaj çalışmaları başladı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla parkımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak ve oturma alanları daha konforlu hale gelecek."

Özdoğan, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi ve Kocasinan belediyelerinden ihtiyaç sahiplerine patates yardımı

Melikgazi ve Kocasinan belediyeleri ihtiyaç sahiplerine patates yardımında bulunmaya başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 bin 500'den fazla aileye 40'ar kilogram olmak üzere toplam 80 ton patates dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bugün 5 tır patates aldıklarını ve aşevine kayıtlı ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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