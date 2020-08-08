Kayseri'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Erdoğan (49) evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Erdoğan pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA