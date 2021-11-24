Kayseri'de sahte çeklerle 68 kişiyi dolandıran 4 zanlı daha tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte ve karşılıksız çeklerle 22 ilde 68 kişiyi 7 milyon 500 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 5 Kasım'da yaptığı ve 16 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında İzmir'de 4, Kayseri'de ise 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kayseri'de yakalanan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İzmir'de yakalanan 4 zanlının ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte organize şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucu S.D. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, paravan şirketler aracılığıyla bankalardan aldıkları gerçek çekler ile farklı kişilerden temin ettikleri sahte çeklerin bir kısmını sattıkları, bir bölümüyle de ürün satın alarak piyasaya sürdükleri, daha sonra da paravan şirketleri iflas ettirdikleri belirlenmişti.

Bu yöntemle Kayseri başta olmak üzere 22 ilde ikamet eden 68 kişiyi 7 milyon 500 bin lira tutarında karşılıksız ya da sahte çek vererek mağdur ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli 5 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.