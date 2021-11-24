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Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 5 araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler O.T, M.Y. ve F.T, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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