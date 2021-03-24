Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

24.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:57
Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Merve Şahin (27) yaralandı.

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Merve Şahin (27) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Şahin yönetimindeki 38 ADV 456 plakalı otomobil, virajı alamayınca sürücünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü Şahin, çevredeki vatandaşların yardımı ile kanaldan çıkarıldı. Şahin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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