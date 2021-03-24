Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

24.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:51

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sami İpek Bulvarı'nda M.Ş. (29) idaresindeki 38 ADV 456 plakalı hafif ticari araç, su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, M.Ş'yi araçtan çıkardı.

M.Ş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil de çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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