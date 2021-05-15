KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sularında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Sokaktaki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişi evde oturduğu sırada husumetli oldukları öğrenilen 4 kişi konuşmak için eve geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan M.Ç., A.I., O.A., Ş.A. ve A.O.G. tabanca ve tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevrede bulanan hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:36:58. #1.15#

title