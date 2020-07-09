Kayseri'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı KAYSERİ'de Ömer Y. arazi satışı nedeniyle kavga ettiği Serkan K. ve Erman A. tarafından dövülüp, bıçaklandı.

KAYSERİ'de Ömer Y. arazi satışı nedeniyle kavga ettiği Serkan K. ve Erman A. tarafından dövülüp, bıçaklandı. 'Hem arsa satışımı aldılar, hem de paramı vermediler' diye bağıran Ömer Y.'nin kaçan şüphelilere açtığı ateşte yoldan geçen Ahmet Uğur (72) vuruldu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Melikgazi Kaymakamlığı içerisindeki Tapu Müdürlüğü'nde Ömer Y. ile Serkan K. ve Erman A. arasında arazi satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, bina dışında bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Y. Serkan K. ve Erman A. tarafından dövülüp, bıçaklandı. 'Hem arsa satışımı aldılar, hem de paramı vermediler' diye bağıran Ömer Y., tabancayla kaçan Serkan K. ve Erman A.'nın arkasından rastgele ateş etti. Bu sırada kurşunlardan biri, pazara alışverişe giden Ahmet Uğur'a (72) isabet etti. Bacağından yaralanan Uğur ile bıçakla yaralanan Ömer Y., çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Serkan K. ve Erman A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda kullanılan tabanca ise Tapu Müdürlüğü yanındaki mobil vezne aracının altında bulundu.

Kaynak: DHA