Kayseri'de seyir halindeki kamyon yandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde seyir halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yunus Can yönetimindeki 01 BDP 08 plakalı demir madeni yüklü kamyon, Gazibeyli Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden Can, yol kenarında durdurduğu araçtan indi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale