Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı
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Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

KAYSERİ'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, Suriyeli uyruklu S.E. (25), parkta kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda meydana gelen olayda S.E., kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu. S.E.'yi görenler, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E., polis karakoluna götürüldü.


Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiasına gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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