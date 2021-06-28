Kayseri'de panelvanın çarptığı genç ağır yaralandı
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Kayseri'de panelvanın çarptığı genç ağır yaralandı

Kayseri'de panelvanın çarptığı genç ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de panelvanın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de panelvanın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.H'nin kullandığı 50 AV 688 plakalı panelvan, Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ali Gök'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gök, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.H. gözaltına alındı.

Gök'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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