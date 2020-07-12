Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
12.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:10

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Önder Fırat (25) yönetimindeki 58 HE 956 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Fırat yaralanırken, yanında bulunan İsa Demirhan (45) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Fırat, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Demirhan'ın cenazesi ise, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

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