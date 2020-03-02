Kayseri'de, mehmetçik için 'zafer' duası
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Kayseri'de, mehmetçik için 'zafer' duası

Kayseri'de, Mehmetçik için 'zafer' duasıKAYSERİ'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında, camilerde Fetih Suresi okunarak, dua edildi.

02.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:19
Kayseri'de, mehmetçik için 'zafer' duası

'de, Mehmetçik için 'zafer' duası

KAYSERİ'de, 'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında, camilerde okunarak, dua edildi.

Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için kentteki camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet-Ayşe İnci Camisi'ne gelenler, harekata katılan askerler için dua etti. Şehitler için de Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: DHA

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