Son dakika haberi | Yaralanan orman işçisi kepçeyle güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı - Haberler

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Son dakika haberi | Yaralanan orman işçisi kepçeyle güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı

AA - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Yaralı halde bulunan işçinin iş makinesine konulması Kayseri'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaralandıKAYSERİ (A) - Kayseri'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Yaralı halde bulunan işçinin iş makinesine konulması Kayseri'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi yaralandı

KAYSERİ (A) - Kayseri'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, yol çalışmasına giden Yahyalı Belediyesi ekipleri, Ulupınar Mahallesi yakınlarında yol kenarında yaralı halde bekleyen bir orman işçisine rastladı.

Geçen yılki yangında zarar gören ağaçları kesmeye çalışırken ağacın üzerine devrilmesi sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen Muhammed Ali Akçakoca, belediyeye ait iş makinesi yardımıyla güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı.

Ayağında kırık olan işçi, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi | Yaralanan orman işçisi kepçeyle güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı

Son dakika haberi | Yaralanan orman işçisi kepçeyle güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı

Son dakika haberi | Yaralanan orman işçisi kepçeyle güvenli alanda bekleyen ambulansa taşındı

AA - Güncel

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Haberler

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