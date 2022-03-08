Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı - Haberler

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Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Metin Değirmenci - Güncel
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Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Başköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AGE 223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 7 fabrika işçisi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Güncel

Jandarma, Develi, Kaza, Güncel, Haberler

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