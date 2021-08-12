Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Mücahit K., belinden çıkardığı bıçakla Doğukan G.'yi (24) yaraladı. Yaralı genç, daha fazla bıçak darbesi almamak için markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Mücahit K. ise suç aleti bıçakla olay yerinden kaçtı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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