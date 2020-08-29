Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu

Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulunduOlcay DÜZGÜNKAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 2 gündür aranan Ali Güney (55), içi dolu 150 litrelik su bidonunda ölü olarak bulundu.

29.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:29

Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 2 gündür aranan Ali Güney (55), içi dolu 150 litrelik su bidonunda ölü olarak bulundu.

Hacılar ilçesinde 2 gün önce Ali Güney'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, besicilik yapan Güney'i bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda aranan Güney, dağlık alan olan Tandır Buzluk mevkiinde içi dolu 150 litrelik su bidonunda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk çalışmada Güney'in bidon içinde bulunan suda boğularak, öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmanın ardından Güney'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerinde duran jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

(Hastaneden görüntüler)

Kayseri'de içi dolu su bidonunda erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

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