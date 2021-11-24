Kayseri'de evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evin duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ömer Yıldırım idaresindeki 38 AEG 614 plakalı hafif ticari araç, Germir Mahallesi Doktor Sami İpek Caddesi'nde, iddiaya göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki evin duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki H.S.Y. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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