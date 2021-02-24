Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet
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Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet

24.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet

KAYSERİ'de arkadaşı Sedat Akbalık'ı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Özen (27), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de arkadaşı Sedat Akbalık'ı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Özen (27), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde geçen yıl 4 Kasım'da meydana gelen olayda 3 çocuk babası Sedat Akbalık, hafif ticari aracının içinde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Polisin çalışması sonucu Akbalık'ı öldürdüğü belirlenen özel hastanede temizlik görevlisi olan arkadaşı İbrahim Özen gözaltına alınıp, tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Özen, ilk duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle katıldı. Sanık Özen, olayın kazayla olduğunu ileri sürerek, "Olay günü metamfetamin kullanmıştım. Aracın tekeri patlamıştı. Savrulmaya başladık. Silah kucağımdaydı. Sedat Ağabey kafasını direksiyona çarptı. Sonra kucağıma düştü. Silah patladı. Adaletinize güveniyorum. Kaza ile olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Özen'e, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet
Kayseri'de arkadaşını tabanca ile öldüren sanığa müebbet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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