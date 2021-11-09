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Ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de anne ve babasıyla tartışan kişinin ateşe verdiği iddia edilen evde büyük çapta hasar oluştu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de anne ve babasıyla tartışan kişinin ateşe verdiği iddia edilen evde büyük çapta hasar oluştu.

İddiaya göre, Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'ta ikamet eden H.D.G, ailesine kızıp oturdukları evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Anne ve babanın dışardayken çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatısı çöken tek katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kaçan H.D.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası

Ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası

Ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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