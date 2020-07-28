Kayseri'de 8'inci kattan atlayan kadın öldü
KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan Emine K. (45), hayatını kaybetti.
28.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:50
KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan Emine K. (45), hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Emine K., öğle saatlerinde oturma odasının penceresinden atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine K.'nin öldüğü belirlendi. Emine K.'nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, inceleme başlattı.
Kaynak: DHA