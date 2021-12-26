Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü - Haberler
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Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7. kattan düşen kuzenini kurtarmaya çalışan kız çocuğu da beraber düşerek hayatını kaybetti.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7. kattan düşen kuzenini kurtarmaya çalışan kız çocuğu da beraber düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İrem Su P., 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.'yi kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

Kayseri'de feci olay: Kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü

7'nci kattan beton zemine düşen 10 ve 11 yaşındaki 2 kuzen, feci şekilde can verdi

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İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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